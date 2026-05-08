Liga 3: todas as contas da subida e play-off para a penúltima jornada
Amarante e Académica podem garantir subida à II Liga. Belenenses, que espera deslizes dos dois primeiros, pode assegurar o play-off, o que Mafra e Vitória B ainda podem alcançar
Amarante e Académica podem garantir subida à II Liga. Belenenses, que espera deslizes dos dois primeiros, pode assegurar o play-off, o que Mafra e Vitória B ainda podem alcançar
A 13.ª e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão e subida da Liga 3 disputa-se este fim de semana, entre sábado e domingo, podendo ficar tudo decidido… ou tudo em aberto para a última ronda do campeonato.
Amarante e Académica podem garantir a subida direta à II Liga e o Amarante pode também sagrar-se campeão da Liga 3. O Belenenses, que ainda espera deslizes de Amarante e Académica para poder subir diretamente, pode por outro lado assegurar o play-off de subida, a disputar com o 16.º classificado da II Liga, cujo emparelhamento ficou definido em sorteio esta sexta-feira.
Há ainda Mafra e Vitória B com hipóteses matemáticas de chegar ao play-off, que pode deixar de ser possibilidade para ambos neste fim de semana. Varzim, União Santarém e Trofense já não têm hipóteses de subida e vão disputar a Liga 3 em 2026/27.
13.ª jornada:
Trofense-Vitória B (sábado, 15h)
Mafra-Académica (sábado, 20h)
Amarante-U. Santarém (domingo, 14h45)
Varzim-Belenenses (domingo, 19h30)
CLASSIFICAÇÃO:
1.º: Amarante, 25 pontos
2.º: Académica, 24
3.º: Belenenses, 20
4.º: Mafra, 16
5.º: Vitória B, 16
6.º: Varzim, 13
7.º: U. Santarém, 9
8.º: Trofense, 9
Os cenários para cada equipa
Amarante sobe se
- Pontuar (tem vantagem no confronto direto com o Belenenses)
- Perder e o Belenenses não ganhar
Amarante é campeão se
- Ganhar e a Académica perder (têm igualdade no confronto direto)
Académica sobe se
- Ganhar
- Empatar e o Belenenses não ganhar
- Perder e o Belenenses perder (lembrando que têm igualdade no confronto direto)
Belenenses confirmado no play-off:
- Se ganhar, o Amarante pontuar e a Académica ganhar
- Se pontuar e Mafra e Vitória B não ganharem
- Se perder e Mafra e Vitória B perderem
NOTA ADICIONAL: Belenenses só manterá hipóteses de subida direta para a última jornada se ganhar e, ou o Amarante perder, ou a Académica não ganhar, ou então se empatar e a Académica perder.
Mafra e Vitória B ficam fora do play-off:
- Se o Belenenses ganhar (mesmo que ganhem os seus jogos)
- Se empatarem os seus jogos e o Belenenses pontuar
- Se perderem
NOTA ADICIONAL: ambos só manterão hipóteses de play-off para a última jornada se ganharem e o Belenenses não ganhar, ou se empatarem e o Belenenses perder.