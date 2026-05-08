A 13.ª e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão e subida da Liga 3 disputa-se este fim de semana, entre sábado e domingo, podendo ficar tudo decidido… ou tudo em aberto para a última ronda do campeonato.

Amarante e Académica podem garantir a subida direta à II Liga e o Amarante pode também sagrar-se campeão da Liga 3. O Belenenses, que ainda espera deslizes de Amarante e Académica para poder subir diretamente, pode por outro lado assegurar o play-off de subida, a disputar com o 16.º classificado da II Liga, cujo emparelhamento ficou definido em sorteio esta sexta-feira.

Há ainda Mafra e Vitória B com hipóteses matemáticas de chegar ao play-off, que pode deixar de ser possibilidade para ambos neste fim de semana. Varzim, União Santarém e Trofense já não têm hipóteses de subida e vão disputar a Liga 3 em 2026/27.

13.ª jornada:

Trofense-Vitória B (sábado, 15h)

Mafra-Académica (sábado, 20h)

Amarante-U. Santarém (domingo, 14h45)

Varzim-Belenenses (domingo, 19h30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amarante, 25 pontos

2.º: Académica, 24

3.º: Belenenses, 20

4.º: Mafra, 16

5.º: Vitória B, 16

6.º: Varzim, 13

7.º: U. Santarém, 9

8.º: Trofense, 9

Os cenários para cada equipa

Amarante sobe se

- Pontuar (tem vantagem no confronto direto com o Belenenses)

- Perder e o Belenenses não ganhar

Amarante é campeão se

- Ganhar e a Académica perder (têm igualdade no confronto direto)

Académica sobe se

- Ganhar

- Empatar e o Belenenses não ganhar

- Perder e o Belenenses perder (lembrando que têm igualdade no confronto direto)

Belenenses confirmado no play-off:

- Se ganhar, o Amarante pontuar e a Académica ganhar

- Se pontuar e Mafra e Vitória B não ganharem

- Se perder e Mafra e Vitória B perderem

NOTA ADICIONAL: Belenenses só manterá hipóteses de subida direta para a última jornada se ganhar e, ou o Amarante perder, ou a Académica não ganhar, ou então se empatar e a Académica perder.