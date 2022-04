O Torreense garantiu, este sábado, a subida à II Liga portuguesa de futebol, com a vitória caseira por 3-0 ante a equipa B do Vitória de Guimarães, em jogo da sexta e última jornada da segunda fase da série 1 de subida, na Liga 3.

A equipa comandada por Nuno Manta Santos resolveu o jogo na primeira parte, com golos de Yuran Fernandes (7m), Simão Rocha (36m) e Mateus (41m), selando assim o primeiro lugar da sua série. O Vitória, que já não tinha hipóteses matemáticas de chegar ao lugar de play-off, vai jogar a Liga 3 em 2022/23.

O emblema de Torres Vedras junta-se assim à UD Oliveirense na subida direta à II Liga. A equipa de Oliveira de Azeméis garantiu, na segunda-feira, na penúltima jornada da outra série de subida (série 2), o primeiro lugar. Desta forma, Torreense e UD Oliveirense vão disputar o título de campeão da Liga 3.

No outro jogo, o Alverca recebeu e venceu o Felgueiras 1932 por 2-1 e garantiu o segundo lugar da série 1, que ainda lhe vale o acesso ao play-off de subida. Talison Ruan (32m) e Jonata (60m) marcaram os golos dos ribatejanos, que ficam à espera do fecho da série 2 no domingo para saber se defrontam União de Leiria, Sp. Braga ou Vitória de Setúbal no play-off. Théo Fonseca ainda relançou as esperanças do Felgueiras aos 87 minutos, mas os visitantes não evitaram a derrota e vão jogar a Liga 3 em 2022/23.

Recorde-se que o vencedor deste play-off entre o Alverca e o segundo classificado da série 2 vai, depois, disputar um play-off final com o 16.º classificado da II Liga, para tentar a subida de divisão.

Montalegre salva-se, Pevidém desce

Este sábado, o Montalegre garantiu a permanência ao empatar fora ante o São João de Ver (2-2) na última jornada da série 4 de manutenção e é o Pevidém que desce ao Campeonato de Portugal: os vimaranenses precisavam de vencer e esperar uma derrota do Montalegre, mas não foram, eles próprios, além de um empate com a AD Sanjoanense (1-1). Na série 6, em que já estava tudo resolvido quanto à permanência, houve nulo no Oriental Dragon-Real e o Oliveira do Hospital venceu o Sporting B (1-2).

Com os desfechos deste sábado, estão já apuradas 13 das 24 equipas que compõem a Liga 3 da próxima época.

Recorde, aqui, todas as contas da última jornada da Liga 3.

_

CLUBES JÁ CERTOS NA LIGA 3 2022/23: 13 de 24 vagas apuradas (13/24).

Despromovida da II Liga (1/2): Académica.

Derrotado do play-off com o 16.º da II Liga (0/1): -

Derrotado do play-off entre os 2.ºs classificados da fase de subida (0/1): -

Equipas na fase de subida que não sobem: (2/4): Felgueiras 1932, V. Guimarães B

Já garantiram via fase de manutenção (10/12): Fafe, Sanjoanense, São João de Ver, Cova da Piedade, Amora, Caldas, Real SC, Oliveira do Hospital, Sporting B, Montalegre.

Promovidas do Campeonato de Portugal: (0/4): -

DESCEM AO CAMPEONATO DE PORTUGAL (3/4): União Santarém, Oriental Dragon, Pevidém.