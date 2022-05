O Torreense é campeão da Liga 3!

A formação de Torres Vedras bateu a Oliveirense este sábado, no desempate através de grandes penalidades, por 5-3, depois do empate 1-1 no prolongamento e no tempo regulamentar da final da prova, disputada no estádio do Jamor.

Numa partida entre as duas equipas que já asseguraram a promoção à II Liga, Jaiminho adiantou a Oliveirense, aos 43 minutos, na cobrança de um penálti, enquanto Mateus fez o empate de livre direto, aos 78.

O Torreense cobrou com sucesso as cinco grandes penalidades e o guardião Guilherme Oliveira ainda travou o remate de Bruno Sousa.

Recorde-se que a União de Leiria e o Alverca jogam este domingo para decidir quem segue para o play-off de subida e manutenção da II Liga, depois do empate a uma bola na primeira mão.