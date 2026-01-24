A União Desportiva de Santarém garantiu, este sábado, o apuramento para a fase de subida na Liga 3, ao vencer o líder Belenenses, por 2-1, na 18.ª e última jornada da série B da fase regular.

Atlético e Lusitano de Évora, que partiam para a última jornada também com hipóteses de apuramento, mas a depender de deslize da U. Santarém, vão jogar a fase de permanência.

O Atlético perdeu na receção ao Mafra por 2-1 e o Lusitano empatou a um golo na visita ao 1.º Dezembro. Nos outros jogos da jornada, o Caldas recebeu e venceu a Académica por 1-0 e o Amora triunfou na receção ao Sp. Covilhã, por 2-0.

A U. Santarém junta-se a Belenenses, Mafra, Académica e Amarante (este da série A) na fase de subida. Atlético CP, Lusitano de Évora, Amora, Caldas, 1.º Dezembro e Sp. Covilhã vão jogar a fase de permanência.

A última jornada da série A disputa-se no domingo e vai apurar os três últimos clubes na fase de subida. Estão nessa disputa Trofense, Vitória B, Varzim, Paredes, Sp. Braga B e Fafe. Veja aqui todas as contas.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – SÉRIE B:

1.º: Belenenses, 38 pontos

2.º: Mafra, 34

3.º: Académica, 28

4.º: U. Santarém, 25

5.º: Atlético CP, 22

6.º: Lusitano Évora, 22

7.º: Amora, 21

8.º: Caldas, 21

9.º: 1.º Dezembro, 17

10.º: Sp. Covilhã, 14