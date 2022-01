A União de Leiria anunciou esta quinta-feira o regresso de Diogo Amado ao clube que já tinha representado há mais uma década, na temporada de 2010/11, no ano em que se estreou no primeiro escalão.

O experiente médio, de 31 anos, estava sem clube desde o final da última temporada, quando terminou a ligação ao Ajman dos Emirados Árabes Unidos.

Em declarações ao site do clube que, agora, milita na Liga 3, Diogo Amado contou que é «ótimo voltar a uma casa conhecida e a um clube e uma cidade que me marcou bastante. Foi onde me estreei na primeira divisão portuguesa e levei sempre um pouco da União de Leiria comigo. É uma sensação ótima voltar a vestir esta camisola e ter a oportunidade de dar o melhor de mim ao clube», referiu.

Depois de ter jogado os últimos anos no estrangeiro, Diogo Amado está feliz por regressar a Portugal. «Voltar a sentir a nossa cultura, as nossas tradições e o nosso futebol é, de facto, algo gratificante. Estou radiante por pisar de novo os nossos palcos e defender as cores da União», destacou ainda.

Formado no Sporting, Diogo Amado jogou depois sucessivamente no Real Massamá, União de Leiria, Estoril, Sheffield Wednesday, Al-Gharafa e Ajman.