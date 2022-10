O Varzim, que afastou o Sporting da Taça de Portugal no último domingo, recebeu e venceu este sábado o Montalegre, por 2-1, na 6.ª jornada da série A da Liga 3, assumindo a liderança isolada do campeonato.

Os poveiros, que têm agora 14 pontos, beneficiaram do empate do Lank Vilaverdense na receção à Sanjoanense (0-0) para ficarem soltos no topo da tabela: a formação de Vila Verde, que tinha os mesmos 11 pontos do Varzim à partida para jogo, tem agora 12.

Nos outros jogos do dia na série A, houve empate no Canelas-Felgueiras 1932 (2-2), vitória do Anadia na visita ao Paredes (1-2) e triunfo do São João de Ver na receção ao V. Guimarães B (2-1).

Na série B, depois do triunfo do Sporting B na sexta-feira, o Alverca recebeu e venceu o Moncarapachense este sábado, por 2-0, enquanto o V. Setúbal goleou na receção ao Oliveira do Hospital, por 5-1.

No domingo, há um Sp. Braga B-Fafe na série A (19h00) e, na série B, três jogos: Amora-U. Leiria (11h00), Real SC-Fontinhas (15h00) e Académica-Caldas (17h00).

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE A

1.º: Varzim, 14 pontos

2.º: Lank Vilaverdense, 12

3.º: Anadia, 10

4.º: Sanjoanense, 10

5.º: Canelas 2010, 10

6.º: Felgueiras 1932, 9

7.º: Sp. Braga B, 8 (menos um jogo)

8.º: São João de Ver, 7

9.º: Paredes, 5

10.º: V. Guimarães B, 4

11.º: Fafe, 2 (menos um jogo)

12.º: Montalegre, 1

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE B

1.º: Sporting B, 12 pontos

2.º: Belenenses, 11

3.º: V. Setúbal, 10

4.º: Caldas, 9 (menos um jogo)

5.º: Fontinhas, 9 (menos um jogo)

6.º: Alverca, 8

7.º: U. Leiria, 7 (menos um jogo)

8.º: Amora, 7 (menos um jogo)

9.º: Oliveira do Hospital, 6

10.º: Real SC, 4 (menos um jogo)

11.º: Académica, 3 (menos um jogo)

12.º: Moncarapachense, 3