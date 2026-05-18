O Varzim Sport Club anunciou o fim do contrato com o treinador Nuno Capucho.

O técnico de 54 anos deixa o comando do clube da Póvoa de Varzim, depois de não ter conseguido a promoção à II Liga.

O Varzim disputou a fase de apuramento de campeão da Liga 3, mas não foi além do sexto lugar. O Amarante e a Académica garantiram a subida, enquanto o Belenenses vai disputar o play-off de acesso frente ao Farense, 16.º classificado da II Liga.



«Ao longo deste percurso representou o clube com profissionalismo, dedicação e elevado sentido de responsabilidade, enfrentando todos os desafios com compromisso e respeito pelos valores desta instituição. Em nome do Varzim Sport Club, endereçamos o nosso sincero agradecimento pelo trabalho desenvolvido e desejamos-lhes as maiores felicidades, tanto a nível pessoal como profissional», salienta o clube poveiro na publicação que anuncia a despedida de Nuno Capucho.