OFICIAL: Nuno Capucho está de volta ao Varzim
Antigo internacional vai comanda clube pela terceira vez na carreira
O Varzim anunciou esta segunda-feira o regresso de Nuno Capucho à liderança da equipa técnica, uma semana depois de ter confirmado a rescisão do contrato com Álvaro Madureira.
O antigo internacional português regressa, assim, ao clube que já tinha orientado em dois períodos distintos, primeiro em 2915/16, depois em 2017/18.
A equipa da Póvoa está, nesta altura, no quinto lugar da Série A da Liga 3, a cinco pontos do líder Trofense.
