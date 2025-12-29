O Varzim anunciou esta segunda-feira o regresso de Nuno Capucho à liderança da equipa técnica, uma semana depois de ter confirmado a rescisão do contrato com Álvaro Madureira.

O antigo internacional português regressa, assim, ao clube que já tinha orientado em dois períodos distintos, primeiro em 2915/16, depois em 2017/18.

A equipa da Póvoa está, nesta altura, no quinto lugar da Série A da Liga 3, a cinco pontos do líder Trofense.