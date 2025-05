Vítor Paneira deixou o comando técnico do Varzim, informou o emblema poveiro esta terça-feira.

O treinador de 59 anos tinha chegado ao clube na reta final de 2022/23. Na presente temporada, conduziu o Varzim ao quarto lugar da fase de apuramento de campeão da Liga 3, falhando, assim, o play-off de promoção à II Liga - terminou com 22 pontos, menos um do que o Belenenses, terceiro classificado.

«Ao longo do seu percurso, Vítor Paneira enfrentou inúmeros desafios, ultrapassou momentos difíceis e nunca virou a cara à luta. Regressa ao Varzim numa das alturas mais difíceis do nosso clube. Sempre demonstrando uma entrega incondicional, colocando o clube e os seus atletas acima de tudo», lê-se na nota do clube nas redes sociais.