Vítor Paneira é o novo treinador do Varzim.



O técnico, de 57 anos, foi anunciado esta segunda-feira como o sucessor de Bruno China, que no último domingo deixou o comando dos poveiros. Trata-se, de resto, de um regresso do treinador à Póvoa e ao Varzim, clube que orientou durante as épocas 2013/14 e 2014/15.



Os poveiros falharam a fase de subida da Liga 3 e entrou com duas derrotas na fase de manutenção. Está, por isso, em zona de descida a quatro jornadas do fim.



Paneira volta assim ao ativo depois de ter estado cerca de oito anos sem clube - a última experiência tinha sido no Tondela.