O Paredes partilhou nas redes sociais um momento arrepiante no balneário da equipa principal, orientada pelo técnico Tarantini, antigo futebolista do Rio Ave.

Presumivelmente no fim do último jogo entre Paredes e Fafe, que acabou empatado a uma bola, no domingo, Tarantini quis destacar o compromisso do extremo colombiano Miguel Moreno, num momento difícil da vida pessoal deste.

«O Moreno é um campeão do c******. Sabem porquê? No ano passado morreu-lhe a mãe. Há três dias morreu o pai. Moreno disse 'não quero que te falte nada'. Sentia-se melhor assim», começou por dizer.

«Estava ali disposto a entrar ao intervalo. Ainda esteve na dúvida, mas disse que queria entrar. É um campeão do c******. Pela tua mamã e pelo teu papá», rematou Tarantini, dando-lhe depois um abraço.

Moreno entrou para a segunda parte quando o Paredes perdia por 1-0. Aos 60m, o colega Yuk Jin-young marcou o golo do empate. O colombiano de 21 anos não marcou, mas certamente ganhou o respeito do grupo de trabalho.

O número sete do Paredes cumpre a segunda temporada no clube, após ter jogado no Paços de Ferreira em 2023/24. Entrou em Portugal pela porta do Lixa.