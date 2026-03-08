A equipa B do Vitória venceu em Mafra por 2-1, este domingo, em jogo da quinta jornada da fase de subida da Liga 3 e garantiu o regresso à liderança, ainda que à condição.

Os minhotos inauguraram o marcador ao minuto 32 da primeira parte, com um golaço de Miguel Nogueira (que já tem nove jogos pela equipa principal em 2025/26), num remate bem colocado, de pé esquerdo, descaído na direita do ataque, já perto da área.

Na segunda parte, ao minuto 53, André Oliveira foi expulso com cartão vermelho direto por falta sobre Niang e deixou o Vitória reduzido a dez jogadores. Cinco minutos depois, Andrey Souza fez o empate com uma finalização de pé esquerdo na área.

O Mafra carregou em busca da reviravolta e até marcou ao minuto 70, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, ao minuto 75, Ença Fati teve uma perdida quase que escandalosa, de baliza aberta.

E se o 2-1 não aconteceu para o Mafra, aconteceria mesmo, mas para o Vitória, que aguentou mais de 40 minutos em inferioridade numérica e fez o golo da vitória por Miguel Nogueira, com uma finalização na área, após um canto do lado esquerdo do ataque.

Com este resultado, a equipa treinada por Gil Lameiras regressa ao primeiro lugar que ocupava à partida para a jornada, tendo agora dez pontos, mais um do que a Académica, que venceu o Varzim no sábado. O Mafra, treinado por Orest Shala, mantém-se com quatro pontos e pode até cair para o último lugar nesta jornada.

Os jogos Amarante-Trofense (15h00) e U. Santarém-Belenenses (20h00) fecham a jornada este domingo, sendo que a fase de subida ainda tem um jogo em atraso, o Amarante-Académica da segunda jornada.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Vitória B, 10 pontos/5 jogos

2.º: Académica, 9/4

3.º: Amarante, 6/3

4.º: U. Santarém, 6/4

5.º: Varzim, 6/5

6.º: Belenenses, 5/4

7.º: Mafra, 4/5

8.º: Trofense, 2/4