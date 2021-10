António (Toni) Pereira já não é treinador do Vitória de Setúbal.

O emblema da Liga 3 anunciou que o técnico apresentou um pedido de demissão, com base em motivos pessoais, e que este foi aceite.

«O mister Toni Pereira apresentou, durante o dia de hoje, à direção do Vitória FC SAD o seu pedido de demisão do cargo de treinador da equipa principal de Futebol, pedido esse aceite face à natureza dos motivos de ordem pessoal apresentados. Defensores da estabilidade, lamentamos a saída do mister, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o seu futuro», refere o comunicado sadino.

Toni Pereira acabou por fazer apenas sete jogos como treinador no Vitória, entre Liga 3 e Taça de Portugal, e somou quatro vitórias e três derrotas.

A equipa sadina está em sexto lugar no campeonato, com nove pontos, mas com um jogo a menos do que União de Leiria e Torreense, que lideram com 13 pontos.

Pedro Gandaio, até aqui adjunto, vai assumir interinamente o comando da equipa vitoriana.