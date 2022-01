O Vitória de Setúbal recebeu e venceu a equipa B do Sporting por 2-1, esta sexta-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga 3 de futebol.

Os leões estiveram em vantagem, graças a um golo de grande penalidade apontado por Edu Pinheiro, aos 12 minutos, mas os sadinos deram a volta ao marcador para o resultado final ainda na primeira parte.

As 17 minutos, André Mesquita concluiu com habilidade um ataque, fazendo o 1-1 no marcador com um golo em «chapéu», para bater André Paulo. O 2-1 final foi apontado por Murilo, aos 31 minutos, num remate frontal.

Além do guarda-redes André Paulo, também Dário Essugo e Geny Catamo, já lançados por Ruben Amorim na equipa principal do Sporting, foram titulares na equipa B esta noite. Flávio Nazinho também jogou, mas foi suplente utilizado, entrando ao minuto 83.

No jogo que abriu a jornada, à tarde, o Real SC venceu o Caldas na deslocação ao Campo da Mata, por 1-0, com um golo de Wilson Kenidy, aos 63 minutos.

Na classificação, o Vitória é segundo, com 23 pontos em 13 jogos. O Real é quarto, com 22 pontos nos 14 jogos que já disputou. O Caldas foi ultrapassado pelo adversário desta tarde e é agora quinto, com 20 pontos nos 15 jogos que já fez. O Sporting B é oitavo, com 16 pontos em 15 jogos.

O resumo do V. Setúbal-Sporting B: