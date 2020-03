Portugal fica a conhecer, esta terça-feira, os adversários na segunda edição da Liga das Nações da UEFA. O atual detentor do título integra o pote 1 da Liga A, no sorteio a realizar em Amesterdão, às 18 horas locais (17 horas em Portugal Continental).

Os selecionados de Fernando Santos já sabem que não vão defrontar Holanda, Inglaterra e Suíça, nações que estiveram na final four de junho de 2019 no Porto e Guimarães e que também estão no pote 1 da mesma liga. Em sorte, vai calhar uma congénere de cada um dos outros três potes.

Eis o cenário de possíveis adversários de Portugal:

Pote 1: PORTUGAL, Holanda, Inglaterra, Suíça

Pote 2: Bélgica, França, Espanha, Itália

Pote 3: Bósnia, Ucrânia, Dinamarca, Suécia

Pote 4: Croácia, Polónia, Alemanha, Islândia

As subidas e descidas

Face à primeira edição, os grupos das ligas A, B e C - com descidas e subidas - passam a ser todos de quatro seleções cada. Já na liga D, na qual só é possível a promoção por ser o último escalão, um dos grupos será de quatro nações e outro de três.

A fase de grupos da Liga das Nações decorre em setembro, outubro e novembro de 2020, com cada equipa a jogar em casa e fora.

Os vencedores dos quatro grupos da Liga A apuram-se para a final four, que decorre a 2, 3 e 6 de junho de 2021. Já os vencedores dos grupos das ligas B, C e D são promovidos à liga superior e os que forem últimos classificados nos grupos das ligas A e B são despromovidos.

A despromoção na liga C difere: como a liga D tem apenas dois grupos, para os quatro da C nesta segunda edição, a descida de divisão vai ser apurada num play-off a duas mãos em março de 2022, dias 24, 25, 28 e 29. Caso uma das seleções que participe neste play-off seja apurada para os play-off do Mundial 2022, as seleções que estejam nos 47.º e 48.º lugares do ranking geral da Liga das Nações descem automaticamente.

Como vai funcionar o sorteio?

O sorteio começa da liga D até à A e do pote mais baixo até ao mais alto. Portanto, vai ser preciso esperar até às últimas bolas do sorteio, que tem início às 18 horas, para conhecer quem calha em sorte a Portugal.

Da forma como estão distribuídas as seleções por ligas e potes, não há restrições da UEFA, normalmente impostas por confrontos proibidos de países por razões políticas, restrições a condições severas de inverno ou de tempo de viagem superior a oito horas.

Liga B

Pote 1: Rússia, Áustria, País de Gales, República Checa

Pote 2: Escócia, Noruega, Sérvia, Finlândia

Pote 3: Eslováquia, Turquia, Rep. Irlanda, Irlanda do Norte

Pote 4: Bulgária, Israel, Hungria, Roménia

Liga C

Pote 1: Grécia, Albânia, Montenegro, Geórgia

Pote 2: Macedónia do Norte, Kosoco, Bielorrússia, Chipre

Pote 3: Estónia, Eslovénia, Lituânia, Luxemburgo

Pote 4: Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia

Liga D

Pote 1: Gibraltar, Ilhas Faroé, Letónia, Liechtenstein

Pote 2: Andorra, Malta, San Marino