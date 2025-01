Na 18.ª jornada da Liga Alemã, o Leverkussen recebeu e venceu o Monchengladbach por 3-1. O médio de 21 anos, Florian Wirtz, foi o principal destaque da partida ao anotar dois golos e uma assistência no triunfo caseiro.

Já depois da vitória do líder Bayern Munique na tarde deste sábado, a turma de Xabi Alonso, que contou com o ex-Benfica Grimaldo a titular, queria continuar na perseguição aos bávaros e entrou no jogo da melhor forma frente ao Monchengladbach. Aos 31 minutos, Wirtz tirou um adversário da frente com toda a classe e apenas com o guarda-redes adiante não desperdiçou e fez o primeiro na partida.

Já na segunda parte, o jovem alemão acabou mesmo por bisar. A partir da marcação de uma grande penalidade, o número 10 fez o segundo para os anfitriões, aos 62m.

Depois de marcar por duas vezes, Wirtz decidiu oferecer o terceiro e Patrick Schick agradeceu a oferta. Numa jogada rápida e simples, a bola chegou até ao médio alemão que deixou para o ponta-de-lança checo finalizar da melhor forma, carimbando o terceiro no encontro à passagem do minuto 74.

Nos minutos finais os visitantes ainda foram a tempo de reduzir por intermédio de Tim Kleindienst mas não conseguiram tirar os três pontos dos fármacos, que seguem vitoriosos há 12 jogos consecutivos. Assim, o Leverkussen, que contou também com o ex-V.Guimarães Tapsoba, continua firme na segunda posição da tabela classificativa, a quatro pontos do líder Bayern. Já o Monchengladbach, do antigo médio do Benfica, Julian Weigl, continua no 11.º lugar, com 24 pontos.

Veja o resumo do jogo: