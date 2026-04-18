Al Wasl e Al Nassr defrontam-se este domingo, no jogo dos «quartos» da Liga dos Campeões 2 da Ásia, e o principal destaque vai para o reencontro de Rui Vitória com Jorge Jesus.

Para trás ficaram as picardias na temporada de 2015/16, quando ambos treinavam o Sporting e o Benfica, sendo que o presente é sinónimo de «amizade» fora das quatro linhas... e aí vai permanecer durante 90 minutos.

«Tenho uma amizade e memórias passadas com ele (Rui Vitória), mas agora enfrentamos um novo desafio no campo, e cada equipa vai lutar pela vitória», garante Jorge Jesus. «O Jorge Jesus é meu amigo, mas amanhã não há amizade. Queremos ganhar», afirma Rui Vitória.

O Al Nassr chega ao jogo com uma sequência de 17 vitórias consecutivas para todas as competições e o Al Wasl leva apenas dois triunfos nos últimos seis encontros. Recorde-se que o jogo entre Al Wasl e Al Nassr está marcado para as 15h e decorre no Zabeel Stadium (Dubai).