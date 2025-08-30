O Sp. Braga falhou este sábado o apuramento para a fase principal da Liga dos Campeões feminina, ao perder por 1-0 frente ao Brann, da Noruega, na final do Grupo 3 da segunda ronda de qualificação.

Num encontro disputado no centro de formação Giacinto Facchetti, em Milão, um autogolo da defesa islandesa Gudrún Arnardóttir, aos 68 minutos, acabou por ditar o desfecho da partida e o adeus à «Champions».

Com este resultado, as guerreiras do Minho, que terminaram o último campeonato português no terceiro lugar, descem agora para a Europa Cup, onde vão entrar na segunda eliminatória da competição secundária da UEFA.

Já o Brann segue para a próxima fase da Liga dos Campeões, onde terá como um dos adversários o Sporting. Recorde-se que o Benfica, campeão nacional, está diretamente apurado para a fase principal da prova.