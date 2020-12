O FC Porto voltou a ajudar as contas de Portugal no ranking da UEFA, ao garantir a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões com um empate diante do Manchester City.

Para além do ponto conquistado em campo, os dragões arrecadam ainda mais cinco de bonificação para o ranking, tendo em conta esse apuramento para a fase a eliminar.

Estes seis pontos dividem por cinco, o número de equipas lusas no início da campanha europeia, o que dá 1,2 pontos no ranking: Portugal, que ocupa a sexta posição, passa de 44.349 para 45.549 pontos.

A Rússia, sétima classificada, está ainda mais longe, uma vez que não pontuou nesta terça-feira, tendo em conta a derrota do Lokomotiv de Moscovo com o Salzburgo. Continua, por isso, com 37.882 pontos.

O bónus do FC Porto também permite uma aproximação à França, quinta classificada, ainda que o Marselha tenha vencido o Olympiakos, o que permitiu somar três pontos a dividir por seis (0.333), pelo que a soma gaulesa é agora de 53.081.