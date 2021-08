Rodrigo Pinho saiu mais cedo do treino do Benfica em Moscovo.

O avançado brasileiro sofreu um toque num joelho, mas fonte oficial dos encarnados disse ao Maisfutebol que não se trata de um problema complicado.

Ainda assim, e atendendo à proximidade do jogo com o Spartak Mosovo, a presença de Pinho no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões poderá estar em risco.