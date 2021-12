Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o Maisfutebol identificou as ausências de Marko Grujic e Pepê. O médio sérvio e o extremo brasileiro não estiveram ao lado dos colegas na última sessão de trabalho antes do decisivo jogo contra o Atlético Madrid.



O FC Porto explicará as ausências desta dupla, a 24 horas de um dos jogos mais importantes da época azul e branca.



Além de Grujic e Pepê, foi possível confirmar que Pepe, Marcano, João Mário e Francisco Conceição continuam sem subir ao relvado e deverão falhar o FC Porto-Atlético.



Nota para o regresso do guarda-redes Cláudio Ramos, já recuperado, e para a presença de Gonçalo Borges, extremo da equipa B - chamado possivelmente para suprir a ausência de Pepê.



Sérgio Conceição e um atleta falarão à comunicação social ainda nesta segunda-feira.