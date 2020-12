Depois da polémica na véspera que levou à interrupção do PSG-Basaksehir com apenas 14 minutos jogados, o duelo entre franceses e turcos foi reatado esta quarta-feira com uma bola ao solo depois de uma reentrada simbólica com os jogadores das duas equipas ajoelhados no grande círculo do relvado do Parque dos Príncipes.

Em campo, o PSG fez jus ao favoritismo e Neymar ao talento imenso que tem. O avançado brasileiro teve uma noite perfeita, assinando um hat-trick na goleada por 5-1, que permitiu aos franceses terminarem o Grupo H no primeiro lugar à frente do Leipzig.

Aos 21 minutos, sete após o recomeço do jogo, Neymar inaugurou o marcador após uma jogada magistral. Receção no sítio certo, túnel ao ex-Benfica Carlos Ponck e remate colocado de pé direito.

Ao minuto 38, Neymar bisou na partida e Mbappé ampliou para 3-0 ainda na primeira parte na marcação de uma grande penalidade descortinada após recurso ao VAR. Neymar foi derrubado pelo guarda-redes do Basaksehir, Bakker marcou, mas estava em posição irregular. Nada disso foi visto in loco pela equipa de arbitragem, mas o sistema de tecnológico deu uma ajuda e tudo acabou com Mbappé eficaz da marca dos onze metros.

Angel Di María entrou para o retamento e tabelou com Neymar para o hat-trick do fantasista brasileiro aos 50 minutos. Pouco depois, Mehmet Topal fez o golo de honra da equipa turca.

Aos 62 minutos, Mbappé assinou o 5-1 após uma grande arrancada de Neymar e assistência (mais uma) de Di María.