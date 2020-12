Esta quarta-feira assistiu-se ao cair do pano da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Entre os grupos A, B, C e D realizaram-se oito partidas, tendo-se ainda jogado o que faltou do PSG-Basaksehir, interrompido na véspera devido a racismo.

Os vice-campeões europeus, com Danilo no onze, golearam os turcos por 5-1 com um hat-trick de Neymar e garantiram a passagem aos oitavos de final na frente do Grupo H.

No Grupo A, o Bayern Munique venceu o Lokomotiv Moscovo e alcançou o pleno de vitórias na fase de grupos e segue para a próxima fase acompanhado pelo Atlético Madrid de João Félix, que foi à Áustria impor-se por 2-0.

No Grupo B, todas as equipas tinham hipóteses matemáticas de seguir em frente à entrada da 6.ª jornada. O Real Madrid venceu em casa o Borussia Monchengladbach com dois golos de Benzema e subiu de terceiro para primeiro do grupo. Os alemães, que eram primeiros, também festejaram, depois de assistires através de telemóveis e de um computador ao final do outro jogo do grupo: O Inter-Shakhtar, que terminou empatado a zeros, resultado que serviu aos alemães, e nada aos italianos, que nem à Liga Europa vão.

No Grupo C, as contas no que diz respeito à Liga Milionária já estavam arrumadas, mas Marselha de Villas-Boas e Olympiakos de Pedro Martins lutavam pelo resgate da Liga Europa. Ambos perderam - os franceses por 3-0 com o Man City e os gregos por 2-0 com o FC Porto - e o Olympiakos é que continua nas competições europeias.

Por fim, no Grupo D a Atalanta foi à Holanda bater o Ajax por 1-0 e juntou-se nos «oitavos» ao já apurado Liverpool, que empatou na Dinamarca com o Midtjylland a um golo.

Veja os resumos de TODOS OS JOGOS do dia nos vídeos associados.