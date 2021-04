Sevilha - take 2: «The Chaammpioooons»

Menos de uma semana depois, o FC Porto voltou ao local do crime, desta vez na condição de visitante.

Desafio: fazer o que nunca havia sido feito; virar uma desvantagem de dois golos na Liga dos Campeões.

Era preciso ser épico, mas o FC Porto apenas fez história ao vencer pela primeira vez fora uma equipa inglesa nas competições europeias.

No fim, foi o Chelsea a passar às meias-finais, mas teve de sofrer até ao último segundo graças a um golaço de Taremi já nos descontos.

Cumprido o castigo, Conceição fez regressar Sérgio Oliveira, mas manteve Grujic, depois da boa exibição da primeira mão. O sacrificado foi Luis Díaz, tendo o FC Porto se apresentado num 4-3-3, com Corona e Otávio mais perto de Marega, ao meio. Por sua vez, Tuchel manteve o 3-4-3, mudou três e fez entrar Thiago Silva, Kanté e Pulisic por Christensen, Kovacic e Werner.

Na verdade, com o ex-técnico azul e branco Julen Lopetegui na bancada a ver o jogo, o FC Porto não foi com muita sede ao pote, fazendo jus às palavras de Conceição na antevisão.

Tal como há uma semana, Mount foi o primeiro a deixar os dragões em sentido: desta vez falhou, por centímetros, logo aos 7m, numa bola intercetada por Mbemba.

O FC Porto apresentava a defender fragilidades pelos flancos, porém, a pouca fiabilidade de Manafá e Zaidu contrastava com a irrepreensível solidez da dupla Mbemba e Pepe no eixo defensivo. Difícil era também ao meio-campo defensivo portista travar as arrancadas do regressado Kanté, um trabalhador incansável.

O FC Porto atacava sobre a direita, beneficiando da inspiração de Corona, que aos 11m e aos 33m cheirou o golo.

Faltava, ainda assim, alguma presença no último terço, onde os campeões nacionais chegavam em esforço.

Ao intervalo, a ligeira vantagem portista na posse de bola (53%-47%) até aos remates (4-3) e cantos (3-2) não chegava para relançar a eliminatória.

Era preciso mais para os segundos 45 minutos.

Dois golos para empatar: missão impossível?

Conceição decidiu arriscar na última meia-hora. Desfez o meio-campo a três ao tirar Grujic e lançar Taremi para junto de Marega no ataque.

Contudo, a vontade do FC Porto esbarrava no muro azul, que curiosamente nos dois jogos acabou por não ter nenhum jogador amarelado. Taticamente organizado, Tuchel não desmontava a estratégia que deixava o FC Porto com iniciativa de jogo, mas quase sempre longe da área.

Assim sendo, Conceição arriscou um pouco mais. Só o podia fazer. Lançou Díaz, Evanilson e Nanu por Corona, Marega e Manafá. E nos minutos finais lançou ainda Fábio Vieira.

O prémio chegaria demasiado tarde.

Taremi (qual crise de confiança?) voou no céu de Sevilha e resgatou a vitória no jogo numa bicicleta para entrar nos melhores momentos desta edição Champions.

Voltou a sensação de crueldade da primeira mão.

O FC Porto pagou uma fatura demasiado cara da falta de sorte em momentos decisivos e por ser inferior apenas num ou noutro pormenor ao longo de 180 minutos em que se bateu de igual para igual com uma equipa que no defeso investiu 250 milhões em reforços.

Hoje, o dragão morreu de pé. Aliás, morreu na praia, mas com uma certidão de óbito passada há seis dias.