O Benfica anunciou esta sexta-feira que estão esgotados os bilhetes para a receção ao Barcelona, do próximo dia 29 de setembro, da 2.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

A venda de ingressos teve início no passado dia 13 já foram vendidos todos os bilhetes colocados à venda, numa altura em que as regras impostas pela DGS permitem que seja ocupada metade da lotação do estádio da Luz.