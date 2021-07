O Benfica vai conhecer, nesta segunda-feira, o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O sorteio está marcado para as 11 horas, e o lote de possíveis adversários está definido, ainda que de forma condicional, uma vez que pode estar dependente de duelos da segunda pré-eliminatória, ainda por disputar.

Em todo o caso recordamos os possíveis adversários da equipa de Jorge Jesus, que tem estatuto de cabeça de série:

- Genk

- Spartak de Moscovo

- vencedor do jogo PSV-Galatasaray

- vencedor do jogo Rapid-Sparta

De referir que Paços de Ferreira e Santa Clara também vão a sorteio nesta segunda-feira, mas para a terceira pré-eliminatória da nova Liga Conferência da UEFA, sendo que a formação açoriana vai ter ainda de ultrapassar a segunda ronda de qualificação, frente ao Shkupi, da Macedónia do Norte.

No que diz respeito então à terceira pré-eliminatória, a lista de possíveis adversários dos representantes portugueses é bem mais vasta, mas será reduzida: a UEFA vai formar seis grupos de oito equipas e um grupo de seis equipas, para agilizar o sorteio. Essa distribuição será revelada antes do sorteio propriamente dito, e depois será sorteada uma “chave” que se aplicará a todos os grupos, definindo assim os duelos.

Quer isto dizer que, antes do arranque do sorteio, marcado para as 13 horas, o lote de possíveis adversários será reduzido.