O Bayern Munique empatou em casa com os escoceses do Celtic (1-1), na passada terça-feira, no jogo que apurou a equipa bávara para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas Lotthar Matthaus, antigo internacional alemão, agora comentador da Sky Sports, ficou indignado pela forma como Thomas Müller foi utilizado pelo treinador Vincent Kompany.

Já com o período de compensação a chegar ao fim, o treinador lançou o experiente avançado de 37 anos mesmo antes do apito final para o lugar de Musiala. Thomas Müller esteve apenas 24 segundos em campo e nem chegou a tocar na bola. Uma «humilhação» desnecessária na ótica de Matthaus.

«Foi humilhante. Deixou-me triste e senti pena por ele. Fiquei mesmo chocado. O Thomas Müller não deveria ter de passar por isto. Ele é um dos maiores e bem mais bem-sucedidos jogadores de todos os tempos. Para aqueles segundos, o treinador podia ter lançado outro jogador», atirou o antigo internacional aos microfones da Sky Sports.

Müller tem contrato com o Bayern até ao final de junho, o clube da Baviera já demonstrou interesse em prolongar o vínculo até 2026, mas o avançado ainda não respondeu. «Se essa é a perspetiva para o futuro, então ele devia pensar noutra solução. Acho que ele não gostou. Aquilo foi para quê? Para ele somar mais um jogo na Liga dos Campeões? Eu iria sentir-me mal se fosse ele», destacou ainda o antigo internacional alemão.