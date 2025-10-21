O Barcelona recebeu e goleou o Olympiakos ao fim da tarde desta quarta-feira, por 6-1, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, enquanto houve nulo no duelo de estreantes entre Kairat e Pafos.

Em Barcelona, Fermín López foi protagonista, ao fazer um hat-trick, sendo responsável pelos dois golos da primeira parte. Aos sete minutos, Yamal bem tentou, mas foi Fermín a concluir a jogada para o 1-0. Aos 39 minutos, Pedri recuperou a bola e o lance acabou com o remate certeiro de Fermín.

Pelo meio, ao minuto 31, no Olympiakos, Chiquinho foi substituído devido a questões físicas, entrando para o seu lugar Diogo Nascimento. Além de Chiquinho, foram titulares Costinha, Podence e Gelson Martins.

Na segunda parte, El Kaabi reduziu para 2-1 de cabeça, mas o lance foi anulado e, recorrendo ao VAR, o árbitro assinalou penálti. Havia um fora de jogo no ataque dos gregos, mas também houve mão na bola de Eric García e, da marca dos 11 metros, El Kaaabi fez mesmo o 2-1 (54m).

Pouco depois, Hezze, já amarelado, acabou expulso na equipa do Olympiakos, por ter atingido o rosto de Casado. Viu o segundo amarelo e deixou os visitantes reduzidos a dez, num lance polémico, uma vez que é notório que Hezze fez um movimento natural e não se entende qualquer intenção de atingir o adversário.

Porém, foi assim decidido e decidido também foi um penálti a favor do Barcelona, por falta sobre Rashford, com Lamine Yamal a fazer o 3-1 (68m).

Depois, o Olympiakos foi abaixo e acabou goleado, com Rashford a marcar o 4-1 aos 71 minutos, assistido por Balde. Dois minutos depois, Barghji fez uma bela jogada pela direita e assistiu Fermín para o seu hat-trick e o 5-1 no marcador (76m). Ao minuto 79, Pedri lançou Rashford, que concluiu para o 6-1 após uma boa receção.

No Cazaquistão, Kairat e Pafos empataram sem golos. Luís Mata e Jorginho foram titulares no Kairat e Pepê Rodrigues, Domingos Quina e João Correia titulares no Pafos. O jogo ficou marcado pela expulsão, logo aos quatro minutos, de João Correia. Porém, os cipriotas conseguiram manter a sua baliza a zeros e sair com um empate, mesmo em inferioridade numérica.