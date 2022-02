O Benfica recebe o Ajax na noite desta quarta-feira no Estádio da Luz em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Grimaldo, Otamendi, Weigl, João Mário e Everton estão em risco de falhar o jogo da segunda mão, em Amesterdão, caso vejam um amarelo neste primeiro jogo, mas Nélson Veríssimo anunciou que vai apostar no melhor onze para vencer o Ajax.

Fora de combate estão apenas André Almeida, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic.

Veja o onze provável na galeria associada a este artigo