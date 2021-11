O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, convocou 22 jogadores para o jogo desta noite frente ao Benfica.



Dembélé e Sergiño Dest, jogadores que estavam em dúvida devido a problemas físicos, integram a lista do técnico catalão. Em sentido contrário, Pedri, Ansu Fati, Braithwaite, Aguero e Sergi Roberto continuam de fora por lesão.



Já o jovem avançado, Akhomach, cumpre castigo por ter sido expulso na Youth League.



A lista de convocados do Barça:



Guarda-redes: Ter Stegen, Iñaki Peña e Neto;



Defesas: Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Ronald Araújo, Mingueza, Umtiti, Eric García e Alex Baldé;



Médios: Busquets, Puig, Coutinho, Frenkie De Jong e Nico;



Avançados: Luuk De Jong, Dembélé, Memphis, Demir e Gavi;