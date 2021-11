Gregor Kobel, guarda-redes do Borussia Dortmund, diz que a sua equipa vem a Alvalade para lutar de forma «agressiva» pelo segundo lugar e pela consequente qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Sabemos que é um jogo muito importante, estamos muito confiantes e concentrados à espera do jogo. Estamos a preparar-nos. Queremos ganhar, claro, portanto não vamos trabalhar de uma forma muito diferente do habitual. Vamos abordar o jogo com uma atitude muito agressiva e com muita potência», começou por anunciar.

O Dortmund chegou a Lisboa sem alguns jogadores importante, como Haaland (lesionado) e Hummels (castigado). «Somos uma boa equipa, é sempre aborrecido quando um jogador não pode jogar. O Hummels é muito importante, mas temos outros. Quem jogar vai dar o seu melhor», comentou.

Um jogo determinante para as aspirações dos dois emblemas. «Uma pessoa que joga no Dortmund gosta muito deste tipo de jogos como o de amanhã», referiu ainda o guardião da baliza do Dortmund.