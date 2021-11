O FC Porto perdeu esta noite em Anfield, por 2-0, frente ao Liverpool.

Thiago Alcântara, aos 52m, e Mohamed Salah, aos 70m, fizeram os golos com que os Reds bateram os dragões.

Com este resultado e com a derrota do Atlético de Madrid em casa frente ao Milan, o FC Porto mantém o segundo lugar do grupo, com 5 pontos, e adia a luta pela passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões para a última jornada, onde recebe os espanhóis no Dragão.