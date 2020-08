* infografia criada por Bernardo Cabral e Silva

A edição de 2019-2020 da Liga dos Campeões - a mais a sério, pelo menos - começou no dia 18 de setembro de 2019, com o arranque da fase de grupos, prolongando-se até 23 de agosto. Foram 340 dias, com a interrupção pelo meio devido à pandemia da covid-19.

Mas além da anormalidade provocada pela pausa de três meses nas competições, o que fica desta Champions são grandes jogos, surpresas, desilusões e a caminhada invicta do Bayern Munique até levantar o troféu no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Maisfutebol apresenta-lhe agora, sob a forma de infografia, aquilo que de mais importante há para saber sobre a mais longa Liga dos Campeões da história da competição.