Pepe recuperou e é titular na equipa do FC Porto. O internacional português lesionou-se em Madrid, a 15 de setembro, mas está de regresso ao eixo da defesa portistas para o duelo contra o Liverpool, da segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Além do defesa que rende o castigado Mbemba, Conceição fez ainda mais três alterações em comparação com o onze titular que defrontou o Gil Vicente, no último sábado: Zaidu, Sérgio Oliveira e Toni Martínez entram para os lugares de Wendell, Vitinha e Fábio Vieira.



Por outro lado, Jurgen Klopp não pode contar com Alexander-Arnold por lesão e lançou de início James Milner. Essa é, de resto, a única alteração do treinador alemão em relação ao empate em Londres contra o Brentford.



EQUIPAS INICIAIS:



FC Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Díaz; Taremi e Toni Martínez;



Suplentes FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Pepê, Grujic, Manafá, Vitinha, Wendell, João Mário, Bruno Costa, Evanilson e Fábio Vieira;



Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Curtis Jones; Salah, Jota e Mané.



Suplentes Liverpool: Adrián, Kelleher, Konaté, Keita, Firmino, Gómez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Origi, Phillips e Williams;