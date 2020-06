O Governo aprovou esta segunda-feira, em reunião do Conselho de Ministros extraordinário, uma proposta de lei que estabelece o regime fiscal aplicável aos organizadores da final a oito da Liga dos Campeões, que se vai realizar em Lisboa: basicamente aprovou «um regime fiscal específico consagrando a isenção» de IRS e IRC para os rendimentos auferidos «pelas entidades não residentes associadas a estas finais».

Assim, ficam abrangidos por este regime «as entidades organizadoras, os clubes desportivos e respetivos jogadores, bem como as equipas técnicas participantes».

O Governo lembra, numa nota esta segunda-feira divulgada, que esta proposta é «em tudo idêntica ao que foi aplicado aos rendimentos auferidos no âmbito do Euro 2004, bem como nas finais da Liga dos Campeões e Liga dos Campeões feminina, em 2014, das finais da Liga das Nações, em 2019, e da Supertaça Europeia, em 2020», sendo que esta última estava prevista para a cidade do Porto mas não vai ali realizar-se.

O objetivo desta medida é evitar uma dupla tributação por parte dos rendimentos auferidos (como prémios, por exemplo). Este diploma terá ainda de ser submetido à discussão e votação da Assembleia da República.