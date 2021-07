A UEFA divulgou a lista de 25 inscritos do Benfica para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Spartak Moscovo, orientado pelo português Rui Vitória.



Refira-se que da lista apresentada por Jorge Jesus não figuram os nomes de Ferro, Gabriel, Samaris e Jota. Além desse quarteto, os lesionados André Almeida e Darwin Núñez também ficaram de fora das escolhas do técnico das águias.



Lembre-se que o Benfica tem a possibilidade de inscrever ainda Ferro e Jota na lista B assim como Gonçalo Ramos e Paulo Bernardo. No entanto, a UEFA ainda não revelou quem são os inscritos na lista B.



Em sentido contrário, os reforços Gil Dias, Meïte e João Mário foram todos inscritos.



O jogo entre o Spartak e o Benfica, primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, vai jogar-se na próxima quarta-feira, às 18h00, em Moscovo.





A lista de inscritos:

Guarda-redes: Svilar, Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Gilberto, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi e Morato;

Médios: Meïte, Chiquinho, João Mário, Pizzi, Weigl, Gil Dias, Taarabt, Florentino e Gedson Fernandes;

Avançados: Everton, Waldschmidt, Seferovic, Rodrigo Pinho, Rafa e Vinicius;