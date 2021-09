Autor de dois golos no triunfo do Benfica contra o Barcelona. Darwin Núñez faz parte da equipa da semana da Liga dos Campeões.



O avançado uruguaio é o único representante de uma equipa portuguesa. O Zenit é, de resto, o emblema mais representado com dois jogadores.



O melhor jogador da semana foi o guarda-redes Giorgos Athanasiadis, uma das figuras da histórica vitória do Sheriff no Santiago Bernabéu.



A equipa da semana da Liga dos Campeões: Athanasiadis (Sheriff), Milan Škriniar (Inter), Rakitskyi (Zenit) e Douglas Santos (Zenit); Salah (Liverpool), Gueye (PSG), Chiesa (Juventus), Vanaken (Club Brugge) e Sané (Bayern); Ademeye (RB Salzburgo) e Darwin (Benfica)