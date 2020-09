Após ter eliminado o Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Abel Ferreira juntou os jogadores e staff do PAOK numa roda ainda no relvado. Através de um vídeo partilhado pelo técnico português nas redes sociais, é possível perceber o diálogo que este teve com o plantel.



«Segundo passo concluído, segundo passo concluído. Agora vão para dentro celebrar, mas apenas hoje. Disse-vos antes do jogo começar: têm de jogar desta maneira em todos os jogos, jogar para ganhar. Agora vão para dentro celebrar», referiu, na conversa com o plantel.



Refira-se que o conjunto de Salónica vai defrontar o Krasnodar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Pode ouvir o discurso de Abel no vídeo associado ao artigo.