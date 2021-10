Theo Hernández testou positivo à covid-19 e vai falhar o jogo do AC Milan no Estádio do Dragão, na próxima terça-feira.



O defesa de 24 anos esteve com a seleção de França na final four da Liga das Nações e deu positivo ao novo coronavírus num teste realizado no seu domicílio.



Este está a ser um dia mau para a família Hernández, pois o irmão de Theo, Lucas, foi notificado pela justiça espanhola para cumpir pena de prisão.