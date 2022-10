O AC Milan goleou o Dínamo de Zagreb por 4-0, na Croácia, garantiu a continuidade na Europa e vai disputar ao segundo lugar do grupo E com o Salzburgo, em San Siro, na última ronda.



Os rossoneri chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0 graças a um golo de Gabbia após assistência de Tonali. No arranque do segundo tempo, Rafael Leão arrancou pela esquerda, fez o que pareceu um mau passe para Theo, mas recuperou a bola e só parou depois de bater Livakovic (2-0).



Volvidos dez minutos, Giroud, de penálti, confirmou o triunfo do campeão italiano na capital croata. Com a vitória no bolso, o AC Milan ainda chegou ao quarto golo graças a um autogolo de Ljubicic.



Esta vitória deixa o conjunto de Pioli com sete pontos, mais um que o Salzburgo enquanto o Dínamo tem cinco e é último - os transalpinos têm vantagem no confronto direto com o campeão da Croácia. Por sua vez, o Chelsea já está apurado para os «oitavos».





