O Sporting defronta nesta terça-feira o Ajax na 6.ª e derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa de Ruben Amorim chega a esta partida com o conforto de já estar apurada para os oitavos de final e embalada por uma série de 12 vitórias, três delas para a Champions.

Na antevisão ao jogo, Ruben Amorim anunciou as titularidades de João Virgínia e de Flávio Nazinho ou Gonçalo Esteves, mas as alterações, comparativamente com a equipa que fez alinhar no dérbi com o Benfica, não devem ficar por aqui.

