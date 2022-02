Erik ten Hag rejeitou qualquer comparação do jogo desta quarta-feira com o Benfica com a goelada que a equipa de Amesterdão aplicou ao Sporting, em setembro passado, ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sempre pragmático, o treinador também não quis dizer quem é o favorito para o primeiro jogo dos oitavos de final, garantindo apenas que vem à Luz para conseguir o melhor resultado possível.

Depois do sorteio colocar o Ajax no caminho do Benfica, foi inevitável recordar os dois jogos da fase de grupos dos holandeses com o Sporting, com uma vitória expressiva em Alvalade (5-1) e outra em Amesterdão (4-2), mas Erik tem Hag começa logo por dizer que é «incomparável».

«Nunca se pode comparar dois jogos da Champions. Esta é outra equipa. O Benfica há três anos era uma equipa, agora é outra. Não estamos a olhar para isso dessa forma, queremos preparar uma boa estratégia e tomar as decisões certas para este jogo, mas são duas equipas muito diferentes, são onze jogadores diferentes e os treinadores do Sporting e do Benfica também são diferentes», destacou o treinador em conferência de imprensa.

No mesmo sentido, o treinador também não quer entrar na discussão de quem é o favorito e desvalorizou a mudança da regra dos golos fora. «Nos jogos fora queremos sempre fazer bons resultados, isso não muda nada. Quanto aos favoritos, não vejo as coisas assim. Vamos focar-nos no jogo, o favorito não nos interessa muito, é no campo que vamos decidir. Analisámos bem o Benfica, é um adversário forte, aproveita-se bem dos erros do nosso jogo. Vamos ter que jogar com a nossa filosofia», destacou.

O treinador estudou bem o Benfica e destaca as transições rápidas da equipa de Nélson Veríssimo. «Duas coisas. Temos de ter boas decisões quando tivermos a bola, temos de estar nas posições exatas. Depois vamos ter de estar atentos nas transições de ataque para a defesa e ao contrário. O contrata-ataque é um dos pontos mais fortes do Benfica», referiu ainda.

O treinador do Ajax confirmou ainda as ausências, por motivos físicos, do guarda-redes Stekelenburg e ainda de Kleiber, Labyad e Brobbey.