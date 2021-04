O FC Porto é uma das cinco equipas fora dos cinco campeonatos de topo que já chegou às meias-finais da Liga dos Campeõesl, feito que pode conseguir esta época pela terceira vez, caso ultrapasse o Chelsea: em 93/94 foram eliminados pelo Barcelona nas meias-finais e em 2003/04 venceram a competição.

Melhor do que o FC Porto fora dos cinco grandes campeonatos, aliás, só o Ajax. Os holandeses têm quatro presenças nas meias-finais, duas das quais valeram a chegada à final: foi campeão em 94/95 e foi finalista vencido em 95/96. Para além disso, foi eliminados nas meias-finais em 96/97 e em 2018/19.

As outras três equipas que já chegaram às meias finais da Liga dos Campeões são o Panathinaikos em 1995/96, o Dinamo de Kiev em 1998/99 e o PSV Eindhoven em 2004/05, sendo que estes três só por uma vez estiveram entre as quatro melhores equipas da Europa.

Estes cinco clubes, e as suas nove presenças em meias-finais, são, porém, exceções, já que, de resto, apenas alcançaram esta fase da Champions clubes das big 5, num total de 99, correspondentes a 91,7 por cento. A Espanha lidera com 32 presenças, seguida da Inglaterra, com 24, da Alemanha, com 18, da Itália, com 16, e da França, com nove.

No que respeita aos clubes, o Real Madrid soma 13 presenças - e pode alcançar uma 14.ª se ultrapassar o Liverpool -, contra 12 do rival Barcelona e do Bayern Munique (os alemães podem atingir a 13ª presença nas meias-finais esta época, se ultrapassarem Paris Saint-Germain).

Presenças nas meias-finais da Champions de clubes fora dos big 5:

2018/19 - Ajax (Meias-finais)

2004/05 - PSV (Meias-finais)

2003/04 - FC Porto (VENCEDOR)

1998/99 - Dinamo Kiev (Meias-finais)

1996/97 - Ajax Países (Meias-finais)

1995/96 - Ajax Países (Final)

Panathinaikos (Meias-finais)

1994/95 - Ajax (VENCEDOR)

1993/94 - FC Porto (Meias-finais)