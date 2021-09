Gonçalo Inácio volta a ser preocupação para Ruben Amorim. O central regressou esta quarta-feira à competição, depois de falhar os compromissos da Seleção Nacional e o clássico com o FC Porto, mas esteve em campo apenas vinte e um minutos, acabando por ser substituído por Ricardo Esgaio após se ter lesionado novamente.

Ruben Amorim disse apenas que Gonçalo Inácio sofreu uma pancada no pé e para já não há mais informações, sabendo-se apenas que o central vai ser reavaliado esta quinta-feira, no regresso do plantel ao trabalho. Certo é que o jovem defesa saiu muito queixoso, tendo de ser levado para o balneário carregado em ombros.