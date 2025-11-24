Fred Grim, treinador interino do Ajax, fez esta segunda-feira a conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao Benfica, esta terça-feira, a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões. O técnico reconheceu que os neerlandeses não estão a atravessar uma boa fase, mas garantiu que vão fazer de tudo para conquistar os primeiros pontos na «prova milionária».

Ajax está longe do melhor momento

«Na Liga dos Campeões queres ganhar e somar pontos. E nós temos zero pontos. O nosso teto é mais alto do que aquilo que estamos a mostrar agora. Que isso fique claro. É difícil dizer onde está exatamente esse teto. A concorrência no grupo é, sem dúvida, grande. Mas ficou provado que não estamos a ganhar os jogos que temos de ganhar»

Mudanças táticas para o Benfica

«Estamos a analisar tudo e a ponderar diferentes abordagens. É isso que fazemos enquanto equipa técnica. Incluo a equipa, ou pelo menos alguns jogadores, nessas decisões. No fim, temos de fazer tudo juntos. Amanhã vamos jogar para ganhar e queremos livrar-nos daquele zero irritante na Liga dos Campeões. [...] Neste momento, ainda é possível de tudo. Sei também que o Benfica ainda não tem pontos. Com Mourinho como treinador, como adversário tens de estar preparado para todos os cenários. Foi isso o que fizemos».

Apoio dos adeptos

“Precisamos mesmo dos adeptos amanhã. Espero sinceramente que estejam connosco e que possamos recriar uma noite de Liga dos Campeões à moda antiga. Nós, pelo menos, vamos dar tudo contra o Benfica».

O que o Ajax tem de fazer melhor

«Na pressão, sem dúvida. Não cumprimos alguns dos nossos acordos. O ritmo de circulação da bola tem de subir e temos de jogar em profundidade mais cedo, em vez de passar a bola para o lado. E, quando chegamos ao ataque, temos de garantir uma boa ocupação da área. No sábado, isso foi muito pobre».