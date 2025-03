Eva Murati, apresentadora de televisão na Albânia, fez um grave depoimento do TikTok para denunciar ter sido alvo de assédio sexual nas redes sociais desde que começou a trabalhar na área, aos 17 anos.

Encarregue da programação da Liga dos Campeões, a apresentadora albanesa fez uma contundente reinvindicação pelos direitos das mulheres e denunciou os «haters» que desde cedo interferiram no seu crescimento: Eva referiu que o assédio que recebe tem exclusivamente a ver com o facto de ser mulher.

«Comecei a trabalhar em televisão aos 17 anos. Fui assediada por haters nas redes sociais e tive de aprender a validar-me por mim mesma. As vossas palavras já não significam nada para mim, agora», começou por referir.

«A diferença para as figuras públicas masculinas é que as mulheres são intimidadas por coisas triviais, como a forma como se maquilham, o penteado que usam, a roupa que vestem e outras coisas que nada têm a ver com o trabalho que desempenham.»

Antes de afirmar como apresentadora da Liga dos Campeões na Albânia, Eva Murati foi atriz, com participação em filmes e séries no Estados Unidos, para além de fazer anúncios para o Euro 2012 e Euro 2016. Com cem mil seguidores no TikTok e mais de um milhão no Instagram, a denúncia que fez rapidamente se tornou viral e gerou muita discussão.