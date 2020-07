Benjamin Pavard sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo no decorrer de um treino do Bayern Munique no passado sábado e vai falhar a fase final da Liga dos Campeões.

Segundo revelou o departamento médico do clube de Munique, o internacional francês vai estar indisponível por um período entre quatro a seis semanas.

Pavard vai, assim, falhar o jogo da segunda mão dos oitavos de final da liga milionária, frente ao Chelsea, marcado para 8 de agosto, depois do clube bávaro já ter vencido o primeiro jogo, em Stamford Bridge, por 3-0, em fevereiro passado, além da Final 8 que vai decorrer em Lisboa, de 12 a 23 de agosto, caso o campeão alemão confirme a qualificação para os quartos de final.