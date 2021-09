O Sporting-Ajax desta quarta-feira, que marca o regresso da formação leonina à fase de grupos da Liga dos Campeões, vai ter lotação esgotada: os adeptos já compraram os 940 ingressos que ainda estavam disponíveis para venda esta quarta-feira.

O Estádio de Alvalade vai por isso ter um pouco mais de 21 mil adeptos esta noite, no jogo da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, que vai opor os campeões português e holandês num jogo que tem início às 20 horas.

Recorde-se que o hino da Liga dos Campeões já não toca em Alvalade há quase quatro anos, desde o dia 22 de novembro de 2017, quando a formação leonina, então orientada por Jorge Jesus, venceu o Olympiakos por 3-1 em jogo da quinta jornada da fase de grupos do Grupo D, que o Sporting acabou no terceiro lugar.