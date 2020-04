Após a derrota em Dortmund por 2-1, o PSG conseguiu virar a eliminatória no Parque dos Príncipes (sem adeptos) e qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões. Neymar contribuiu com um golo, mas segundo Ander Herrera, a influência do brasileiro na «remontada» francesa foi bem maior.



«No jogo da primeira mão lembro-me que eles celebraram a vitória como se tivessem passado à final. Essa situação deu-nos muita força», confessou o médio dos campeões gauleses.



«Neymar fez muito pelo grupo durante essas três semanas - entre o primeiro e o segundo encontro. Lembro-me que fizemos um pacto sagrado durante uma refeição em sua casa. Levou-nos a todos com ele. Quando leio que Neymar não pensa no PSG e vendo tudo o que ele fez pelo grupo, parece incrível. Uniu-nos a todos, deu-nos muito», completou.



Lembre-se que no final da partida o plantel do PSG imitou a celebração de Haaland, aquando este do golo na primeira mão, no Signal Iduna Park.