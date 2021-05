Se vencer o Rio Ave nesta quarta-feira, na 31.ª jornada da Liga, o Sporting garante matematicamente o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões e um encaixe financeiro nunca inferior a 23 milhões de euros.

A presença entre as 32 equipas valerá à equipa de Ruben Amorim um prémio de participação imediato de 15,25 milhões de euros (pagamento de €15,5M + acerto final de 750 mil euros), ao qual irá acrescer um valor de quase 8 milhões de euros.

Nesta altura, é já certa a ausência da Liga dos Campeões de seis das 33 equipas que estão à frente do Sporting (34.º) no ranking a dez anos da UEFA, o que significa que, no pior dos cenários, o emblema verde e branco será o 26.º melhor desta hierarquia entre os presentes na fase de grupos da 'Liga Milionária'. Ora, o 26.º classificado desta tabela recebe 7,756 milhões de euros, somando uma 1,108 milhões por cada lugar que escalar dentro dos 32.

Basileia (22.º), Valência (25.º) e Schalke (27.º) estão arredados da prova e entre Arsenal (11.º), Roma (28.º) e Villarreal (31.º) – todos matematicamente fora da Liga dos Campeões via campeonatos mas semifinalistas da Liga Europa e, por isso, com uma janela de acesso – pelo menos dois ficarão fora da competição. A classificação da Bundesliga também valerá à equipa de Ruben Amorim a entrada de milhões extra, uma vez que é já certo que uma das três equipas entre Leipzig, Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt (todas atrás do Sporting) tem certa a presença na fase de grupos.

Cenário favorável ao Sporting para a entrada de (ainda) mais milhões

Mas é altamente provável que a escalada leonina entre os 32 não se fique por aqui, a julgar pelas classificações atuais das equipas melhor cotadas do que o Sporting nos respetivos nos campeonatos.

Se as ligas nacionais terminassem agora, 13 das 33 equipas melhor cotadas do que o Sporting (ver a tabela no fim do texto) estariam fora da próxima edição da Liga dos Campeões e os leões estariam à frente, no ranking a dez anos, do que sete das restantes 23 equipas apuradas e virtualmente apuradas para a fase de grupos da prova. A saber: Leicester (Inglaterra), Atalanta (Itália), Leipzig, Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt (Alemanha), Lille (França) e Club Brugge, da Bélgica. Significa isto que os leões dariam mais um salto considerável na hierarquia que define os milhões arrecadados através da presença na fase de grupos da competição.

A presença do Club Brugge (ou de qualquer outra equipa belga) não teria implicações na posição do Sporting no ranking a dez anos, mas o mesmo não poderia dizer-se das de Leicester, Atalanta e do trio alemão. Se as três equipas da Bundesliga acompanharem o Bayern Munique para a fase de grupos, isso significa que o Borussia Dortmund (10.º no coeficiente) e o Bayer Leverkusen (21.º) ficam de fora, o que permite ao Sporting subir mais dois lugares.

Em Itália, o apuramento da Atalanta – que faz companhia ao campeão Inter – deixaria apenas mais duas vagas em aberto para serem preenchidas por Juventus (6.º), Milan (24.º), Nápoles (18.º) e Lazio (33.ª), as quatro equipas que vêm logo atrás e estão todas à frente dos leões no ranking na hierarquia da década.

Por sua vez, a presença do Leicester, juntando-se ao já apurado Manchester City, deixa atualmente de fora o Tottenham (5.º na Liga inglesa e 19.º no ranking a dez anos). Além dos Spurs, também o Liverpool (7.º na Premier League e 14.º na hierarquia a dez anos) está nesta altura fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, tal como o Arsenal.

Por fim, a entrada direta do Lille (atual líder do campeonato francês) na Liga dos Campeões seria uma boa notícia para o Sporting se segurasse um dos dois lugares que, tal como em Portugal, dão acesso direto à fase de grupos da prova, e se o Lyon (23.º e atual 4.º classificado da Liga francesa) não atingisse essa fase.

Há ainda muitos cenários em cima da mesa, mas o campo das hipóteses é cada vez mais reduzido e será passível, até ao final da época, de atualizações quase diárias, mas que não ficarão concluídas no final da presente época.

É que na próxima temporada ainda haverá contas a fazer relativamente a equipas melhor cotadas do que o Sporting e que ainda tenham a presença na fase de grupos dependente do sucesso em rondas preliminares. São, por exemplo, os casos de Olympiakos (29.º), do segundo classificado da Ucrânia (se for o Shakhtar, 17.º), do campeão austríaco (se for o Salzburgo, 32.º) e, até, do terceiro classificado da Liga portuguesa, que tem acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde está virtualmente o Benfica, atual 15.º classificado do ranking a dez anos e cuja não presença entre os 32 poderá permitir ao Sporting mais um extra superior a 1 milhão de euros.

O cenário atual das equipas à frente do Sporting no ranking de clubes a dez anos da UEFA: (a negrito as equipas que estão fora e virtualmente fora da fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época)

1.º Real Madrid Apurado para a fase de grupos 2.º Bayern Munique Apurado para a fase de grupos 3.º Barcelona Apurado para a fase de grupos 4.º Atlético Madrid Apurado para a fase de grupos 5.º Chelsea Virtualmente na fase de grupos *** 6.º Juventus Virtualmente na fase de grupos 7.º PSG Virtualmente na fase de grupos 8.º Manchester City Apurado para a fase de grupos 9.º Manchester United Virtualmente na fase de grupos ** 10.º Borussia Dortmund Virtualmente fora da fase de grupos 11.º Arsenal Virtualmente fora da fase de grupos * 12.º Sevilha Apurado para a fase de grupos 13.º FC Porto Virtualmente na fase de grupos 14.º Liverpool Virtualmente fora da fase de grupos 15.º Benfica Virtualmente na 3.ª pré-eliminatória 16.º Ajax Apurado para a fase de grupos 17.º Shakhtar Donetsk Virtualmente na 2.ª pré-eliminatória 18.º Nápoles Virtualmente fora da fase de grupos 19.º Tottenham Virtualmente fora da fase de grupos 20.º Zenit Apurado para a fase de grupos 21.º Bayer Leverkusen Virtualmente fora da fase de grupos 22.º Basileia Fora da Liga dos Campeões 23.º Lyon Virtualmente fora da fase de grupos 24.º Milan Virtualmente na fase de grupos 25.º Valência Fora da Liga dos Campeões 26.º Inter Milão Apurado para a fase de grupos 27.º Schalke Fora da Liga dos Campeões 28.º Roma Virtualmente fora da fase de grupos * 29.º Olympiakos Apurado para a 1.ª pré-eliminatória 30.º Dínamo Kiev Apurado para a fase de grupos 31.º Villarreal Virtualmente fora da fase de grupos * 32.º Salzburgo Virtualmente no play-off 33.º Lazio Virtualmente fora da fase de grupos 34.º Sporting Virtualmente na fase de grupos - -

* Villarreal, Roma e Arsenal estão fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões via respetivos campeonatos, mas ainda estão em competição na Liga Europa, onde o vencedor tem lugar garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões.

** O Manchester United está muito perto de assegurar o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões através da Premier League, mas está igualmente em competição na Liga Europa, onde o vencedor tem lugar garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões.

*** Chelsea e PSG estão nas meias-finais da Liga dos Campeões, onde o vencedor tem lugar garantido na fase de grupos da edição seguinte.